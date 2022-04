Just Eat Takeaway, boom pandemia si ferma. Valuta vendita Grubhub

(Teleborsa) - Just Eat Takeaway.com, colosso delle consegne di cibo a domicilio nato a febbraio 2020 dalla fusione dell'olandese Takeaway.com e del britannico Just Eat, ha elaborato 264 milioni di ordini nel primo trimestre del 2022, una cifra pressoché identica rispetto allo stesso periodo del 2021. Il Gross Transaction Value (GTV, ovvero il totale pagato dai consumatori con l'esclusione delle mance) è stato pari a 7,2 miliardi di euro nel primo trimestre del 2022, in aumento del 4% rispetto allo stesso periodo del 2021, trainato da un valore medio della transazione più elevato.

"Dopo due anni di crescita eccezionale, manteniamo lo stesso livello elevato di ordini elaborati durante le restrizioni di Covid-19 - ha commentato Jitse Groen, CEO di Just Eat Takeaway.com - La nostra priorità per il 2022 consiste nel migliorare la redditività e rafforzare la nostra attività. Prevediamo che la redditività migliorerà gradualmente nel corso dell'anno e torni all'EBITDA rettificato positivo nel 2023".

La società afferma che la crescita nel secondo trimestre del 2022 "rimane difficile", ma che i principali fattori di crescita - come la frequenza media mensile degli ordini e i consumatori ricorrente - dovrebbero rimanere "al di sopra dei livelli pre-pandemia e persino al di sopra della pandemia". Il management considera il miglioramento della redditività come una delle sue massime priorità nel 2022, con una focalizzazione su: aumentare i ricavi per ordine; migliorare i costi dei corrieri per ordine; ridurre le spese generali e operative. Just Eat Takeaway.com prevede di raggiungere un EBITDA rettificato positivo per l'intero anno 2023.

In un inaspettato dietrofront, il board ha affermato di stare "esplorando attivamente l'introduzione di un partner strategico e/o la vendita parziale o totale di Grubhub". Just Eat Takeaway.com aveva completato l'acquisizione della piattaforma statunitense (per 7,3 miliardi di dollari) appena un anno fa, battendo la concorrenza di Uber e Delivery Hero. "Non può esserci certezza che tali azioni strategiche saranno concordate o quale sarà la tempistica di tali accordi", viene sottolineato.

