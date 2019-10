Just Eat fa il pieno di ordini: balzano ricavi trimestre

(Teleborsa) - La big olandese del food delivery Just Eat, quotata alla City di Londra, ha annunciato risultati in forte crescita per il terzo trimestre dell'anno.



I ricavi sono balzati di quasi il 27% a 247,5 milioni di sterline dai 195,3 milioni dell'anno prima, mentre gli ordini sono aumentati del 16% a 62 milioni. In particolare la crescita degli ordini in Regno Unito si è attestata all'8% a 33 milioni pound.



Il Board ha detto di aspettarsi per il 2019 un fatturato di 1-1,1 miliardi di sterline e un EBITDA fra 185 e 205 milioni di sterline (escluso Brasile e Messico). Just Eat attende di concludere l'acquisizione di Takeaway.com entro fine anno.



Il titolo intanto segna oggi a Londra un forte calo del 5,5% a 590,6 p per azione, un movimento che sembrerebbe rispondere più che altro ad un effetto di "selling on news". © RIPRODUZIONE RISERVATA