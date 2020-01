JustEat cambia nome dopo la fusione con Takeaway

JustEat cambia nome. La fusione tra JustEat e Takeaway.com, dopo che la società di food delivery inglese (l'80% dei suoi soci hanno aderito) ha accettato l'offerta da 6 miliardi del gruppo olandese, dovrebbe diventare effettiva dal 24 gennaio e il lunedì 27 alla riapertura dei mercati ci sarà un nuovo titolo scambiato sul London Stock Exchange e su Euronext Amsterdam, la ribattezzata Just Eat Takeaway.com.



L'offerta di Takeaway.com, ricorda una nota dell'azienda, resterà aperta fino a nuovo avviso. Se verrà superata la soglia del 75% dei diritti di voto di Just Eat, Takeaway.com presenterà domanda al London Stock Exchange per la cancellazione della negoziazione delle azioni Just Eat dal suo mercato principale (è previsto un delisting entro il 24 febbraio). Se le adesioni supereranno il 90% di Takeaway.com procederà con il cosiddetto «squeeze out». © RIPRODUZIONE RISERVATA