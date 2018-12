© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Dobbiamo, i rischi sono scesi, la situazione bancaria è migliorata e non capisco per quale motivo non ci si possa attivare in seno al consiglio".Invitando i ministri della finanze e dell'economia a, il presidente della Commissione europeariferendo alla Plenaria del Parlamento Ue a Strasburgo sul prossimo Consiglio europeo ha sottolineato la necessità di"Va fatta l'unione bancaria, deve essere completata" ha affermato Juncker aggiungendo che. Per il presidente della Commissione europea, rafforzando "ciò che ci ha reso forti" e "completando il mercato interno in modo coerente"."Abbiamoda parte della Commissione, 44 sono state ultimate e devono essere approvate – ha spiegato Juncker – e questo va fatto e".