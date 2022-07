Julius Baer, utile semestre in calo a 451 milioni franchi

Lunedì 25 Luglio 2022, 08:45







(Teleborsa) - Il gestore di patrimoni svizzero Julius Baer ha annunciato un calo dell'utile attribuibile agli azionisti del 26% a 451 milioni di franchi svizzeri nel primo semestre, colpito da "uno dei peggiori semestri degli ultimi decenni" dei mercati. Il risultato ha anche deluso le attese degli analisti che indicavano profitti per 477 milioni di franchi.



Il patrimonio in gestione è diminuito dell'11% a 428 miliardi di franchi, condizionato dal crollo della capitalizzazione dei mercati globali e - afferma il Ceo Philipp Rickenbacher - da "eventi geopolitici senza precedenti che hanno avuto un profondo impatto sulle valutazioni degli asset e sul sentiment dei clienti".



Ad aprile, comunque, si è vista una netta "ripresa significativa" della raccolta che ha fatto segnare flussi per 1,5 miliardi di franchi, che hanno compensato i deflussi di 2,7 milioni di franchi dei primi quattro mesi dell'anno.





