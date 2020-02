Julius Baer annuncia utili in calo e taglio 300 posti lavoro

(Teleborsa) - La svizzera Julius Baer ha annunciato conti in calo ed un taglio di 300 posti di lavoro. La banca specializzata in wealth management ha annunciato stamattina una riduzione dell'utile del 37% a 465 milioni di franchi svizzeri, mentre gli asset in gestione sono saliti del 12% a 426 milioni.



Il numero uno del gruppo, Philipp Rickenbacher, presentando i risultati, ha anticipato un piano triennale per contrastare la pressione subita sui margini, che prevede risparmi di costi per 200 milioni ed appunto il taglio di 300 posti di lavoro.