JPMorgan, trimestrale batte attese analisti. Profitti per 12 miliardi

Martedì 13 Luglio 2021, 14:30

(Teleborsa) - JPMorgan Chase, la prima grande banca a stelle e strisce a diffondere i risultati per il secondo trimestre del 2021, ha registrato una trimestrale migliore delle attese degli analisti. La banca ha registrato un utile di 11,95 miliardi di dollari, o 3,78 dollari per azione, superiori ai 3,21 dollari per azione previsti dagli analisti. I ricavi sono stati di 31,4 miliardi di dollari e anch'essi hanno superato le previsioni, che erano per 29,9 miliardi di dollari.

"JPMorgan Chase ha fornito solide prestazioni in tutte le nostre attività poiché abbiamo generato oltre 30 miliardi di dollari di entrate, continuando a fare investimenti significativi in tecnologia, persone ed espansione nel mercato - ha commentato Jamie Dimon, presidente e CEO - Questo trimestre abbiamo ancora una volta beneficiato di un significativo rilascio di riserve poiché il contesto continua a migliorare, ma come abbiamo detto già, non consideriamo questi profitti fondamentali o ricorrenti. I nostri guadagni, escluso il rilascio della riserva, sono stati di 9,6 miliardi di dollari".

La voce accantonamento per perdite su crediti ha registrato un beneficio netto di 2,3 miliardi di dollari, a causa di rilasci netti di riserve per 3 miliardi di dollari e 734 milioni di dollari di charge-offs (ovvero debiti che non potranno più essere riscossi), rispetto a una spesa di 10,5 miliardi di dollari nell'anno precedente, principalmente guidata da riserve nette di 8,9 miliardi di dollari.

L'utile netto della divisione Corporate & Investment Bank è stato di 5 miliardi, in calo del 9% rispetto allo stesso periodo del 2020, su un fatturato di 13,2 miliardi di dollari, in calo del 19%. Le entrate dell'Investment Banking sono state di 3,4 miliardi di dollari, in aumento dell'1%, trainate da commissioni di Investment Banking più elevate, in aumento del 25%.