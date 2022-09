JPMorgan acquisisce Renovite per espandere attività di elaborazione pagamenti

(Teleborsa) - JPMorgan ha firmato un, azienda statunitense attiva nella tecnologia per pagamenti cloud-native. L'operazione aiuterà JPMorgan Payments a costruire la piattaforma merchant acquiring di nuova generazione, a rafforzare la strategia di modernizzazione dei pagamenti dell'azienda e a supportare il suo viaggio verso il cloud. La nota che annuncia l'acquisizioneAl termine della transazione, Renovite, che combina servizi di tesoreria aziendale, trade finance, servizi di carte e servizi commerciali presso l'azienda."Siamo entusiasti di acquisire Renovite e accelerare la nostra tabella di marcia per aiutare i nostri clienti a rimanere all'avanguardia nell'innovazione dei pagamenti. Questa acquisizione ci aiuterà a raggiungere il nostro obiettivo dia livello globale", ha affermato Max Neukirchen, Global Head of Payments & Commerce Solutions di JPMorgan., Renovite si concentra sulla tecnologia cloud-native. L'azienda ha creato sei prodotti di pagamento proprietari, per aiutare i propri clienti a ottimizzare l'infrastruttura, inclusi switch, riconciliazione, sicurezza, emissione, ATM e test. Renovite è presente anche in India e nel Regno Unito e fornisce servizi a JP Morgan dal 2021.