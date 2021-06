JPMorgan acquisisce OpenInvest, fintech con focus su investimenti ESG

Martedì 29 Giugno 2021, 15:00

(Teleborsa) - JPMorgan Chase ha annunciato di aver stipulato un accordo - i cui termini non sono stati resi noti - per l'acquisizione di OpenInvest, una società fintech che aiuta i professionisti finanziari a personalizzare e rendicontare gli investimenti. La società manterrà il proprio marchio e sarà integrata nelle offerte per i clienti Private Bank e Wealth Management di JPMorgan.

La società è stata sostenuta da alcuni dei migliori acceleratori di startup degli Stati Uniti, come Andreessen Horowitz, Y Combinator e QED. OpenInvest è stata fondata nel 2015 con l'obiettivo principale di aiutare i consulenti a sbloccare il vero impatto degli investimenti dei loro clienti.

"I clienti sono sempre più concentrati sulla comprensione dell'impatto ambientale, sociale e di governance (ESG) dei loro portafogli e sull'utilizzo di tali informazioni per prendere decisioni di investimento più in linea con i loro obiettivi", ha affermato Mary Callahan Erdoes, CEO di JPMorgan Asset & Wealth Management.