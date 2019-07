JP Morgan, utili e fatturato stupiscono il mercato

(Teleborsa) - Ottimi risultati per la trimestrale di Jp Morgan che, dopo la diffusione dei dati, ha visto reagire positivamente il proprio titolo in borsa con un guadagno dello 0,28%.

Sia gli utili sia il fatturato del colosso finanziario a stelle e strisce sono risultati migliori delle aspettative grazie al beneficio fiscale che ne ha incrementato il giro di affari di ben 768 milioni di dollari.

Nel dettaglio i primi hanno registrato una crescita del 16% su base annua, attestandosi a 9,65 miliardi di dollari, con un attivo per azione di 2,82 dollari, migliore rispetto al 2,50% di utile per azione atteso dal consensus.

Il secondo invece ha incrementato il proprio valore del 4% su base annua, portandosi a 29,57 miliardi e superando i 28,9 miliardi attesi.



