JP Morgan sorprende con la trimestrale

(Teleborsa) - Utili e fatturato superiori alle previsioni del mercato per JP Morgan.



Il colosso bancario americano ha chiuso il terzo trimestre con un utile netto che si è attestato a 9,08 miliardi di dollari, pari a 2,68 dollari per azione, contro gli 8,38 miliardi di un anno fa (2,34 miliardi). Gli analisti avevano stimato un risultato netto per azione a 2,45 dollari.



Il giro d'affari si è attestato a 30,6 miliardi, in crescita rispetto ai 27,82 miliardi del terzo trimestre dello scorso anno, superiore ai 28,47 miliardi attesi dal mercato.



