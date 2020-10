JP Morgan, la trimestrale batte le attese

(Teleborsa) - Il colosso bancario JP Morgan ha alzato il velo sulla propria trimestrale. Il bilancio del terzo trimestre evidenzia un utile netto di 9,4 miliardi di dollari, pari a 2,92 dollari per azione, in crescita rispetto ai 9 miliardi circa registrati nello stesso periodo dell'anno precedente e sopra il consensus che indicava un EPS trimestrale per 2,23 dollari.



I ricavi sono sostanzialmente stabili a 29,9 miliardi dai 30 miliardi precedenti. Le stikme del mercato erano per 28,2 miliardi.



