JP Morgan in rosso a Wall Street, pagherà multa da 920 milioni dollari

(Teleborsa) - Si muove al ribasso il titolo JP Morgan che sta cedendo nel principale paniere Dow30 oltre un punto percentuale.La banca d'affari ha ammesso le proprie responsabilità ed accettato di pagare una multa di oltre 920 milioni di dollari per far chiudere le indagini penali del governo statunitense sulla manipolazione di mercato operata da alcuni suoi dipendenti nel trading dei future dei metalli e dei Treasury.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones, evidenzia un rallentamento del trend della società finanziaria con sede a New York rispetto all'indice americano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il quadro di medio periodo del colosso finanziario americano ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 95,54 USD. Primo supporto individuato a 93,84. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 97,24.