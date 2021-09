JP Morgan conferma appeal comparto assicurativo

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Prospettive positive per il comparto assicurativo europeo, dopo un primo semestre piuttosto buono. E' quanto prevedono gli analisti di JP Morgan citando il ritorno sopra i livelli pre-pandemici della media del settore ed il forte aumento delle sottoscrizioni.



Fra i fattori positivi che rendono attrattivo il settore vi sono i solidi risultati del primo semestre, l'aumento dei rendimenti e la sottovalutazione del settore, che tratta a sconto del 35% rispetto agli altri comparti.



Fra i titoli che presentano un maggiore appeal, gli esperti della banca d'affari citano Poste Italiane, per la quale esprimono un giudizio overweight ed indicano un Target Price di 15,5 euro. Overweight anche per Generali con TP a 22 euro, Aviva con TP a 511 euro, Axa con TP a 28 euro ed Hannover Re con TP a 187 euro. Promossa la francese Scor da neutral a overweight con prezzo obiettivo a 31 euro, mentre Swiss Re è stata declassata a neutral da overweight con Target Price indicato a 98 euro.



Frattanto, il settore assicurativo oggi a Milano sta performando piuttosto bene (+0,97% l'indice FTSE Italia Insurance), meglio dell'intero mercato (FTSE MIB +0,71% e FTSE All Share +0,64%).



Nel paniere principale si mette in luce Generali (+1%) anche per effetto del Patto di consultazione siglato da Caltagirone e Del Vecchio. Poste Italiane registra invece un vantaggio dello 0,87%.











(Foto: by rawpixel on Unsplash)