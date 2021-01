(Teleborsa) - JPMorgan alza il velo sui conti del quarto trimestre, prima delle grandi banche americane a pubblicare i conti, avviando di fatto la stagione delle trimestrali negli Stati Uniti. Nel periodo, gli utili sono cresciuti del 42% ed i ricavi del 3% superando in entrambi i casi le previsioni degli analisti.



Nel dettaglio, la banca newyorkese ha chiuso il periodo con profitti per 12,136 miliardi di dollari, pari a 3,79 dollari per azione, contro gli 8,52 miliardi (2,57 dollari per azione) registrati nello stesso periodo dell'anno scorso. Le stime degli analisti erano per utili di 2,62 dollari per azione. I ricavi si sono attestati a 30,161 miliardi a fronte dei 28,7 miliardi stimati dal consensus.



