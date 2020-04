© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - ", nel frattempo bisogna prendere il, che usano ancora il vecchio bilancio".A dirlo è la vicepresidente della Commissione UE,, che ha aggiunto come il collegio dei commissaria sia stato concorde nel "bisogno di sostenere e aiutare rapidamente i più colpiti", sottolineando che per il Recovery Instrument e il nuovo budget "Jourova ha poi spiegato che "nella discussione erano presenti sia l'aspetto della rapida azione che della solidarietà". In particolare, si è discusso della "soluzione a breve termine, usando soldi e strumenti esistenti", anche grazie a "tutto quello che abbiamo fatto per rendere i, inclusa laPer quanto riguarda il Recovery instrument e il nuovo bilancio UE, "c'è una forte volontà di presentare presto una proposta fattibile, che tenga l'architettura ma aggiunga un capitolo molto forte sulla ripresa".Per fare questo "", ma la presidente Ursula von der Leyen "si è impegnata con forza ad avere discussioni intense con tutti quelli i cui 'sì' sono necessari, in questo processo molto impegnativo di adozione del nuovo bilancio".