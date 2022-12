JONIX, ripristinata immissione ordini senza limite prezzo da 19 dicembre

Giovedì 15 Dicembre 2022, 20:00







(Teleborsa) - Borsa Italiana ha comunicato che sulle azioni ordinarie JONIX, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella tecnologia NTP per la sanitizzazione dell'aria indoor, sarà ripristinata l'immissione di ordini senza limite di prezzo a partire dalla seduta del 19 dicembre 2022.



Dalla stessa data le azioni ordinarie JONIX saranno pertanto negoziate nel settore AI1 del segmento MA1 della piattaforma Millennium.



La limitazione era stata imposta lo scorso 26 settembre, in giorni in cui la revisione della guidance aveva portato a grandi movimenti del titolo.