Jonix, ricavi al 30 settembre in calo a circa 2 milioni euro

(Teleborsa) - JONIX, PMI Innovativa quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella tecnologia NTP per la sanitizzazione dell'aria indoor e delle superfici, annuncia i dati relativi al fatturato al 30 settembre 2022, che sono pari a 2,01 milioni di euro, rispetto ai 5,52 milioni di euro al 30 settembre 2021.



I ricavi realizzati all'Estero sono scesi a 0,53 milioni di euro (26% del totale), rispetto a 3,47 milioni di euro al 30 settembre 2021 (63% del totale). L'Italia evidenzia un volume di 1,48 milioni di euro (74% del totale), rispetto a 2,05 milioni di euro al 30 settembre 2021 (37% del totale).



"In un difficile contesto di mercato abbiamo adattato la nostra strategia di crescita alle mutate condizioni operative caratterizzate da: superamento della domanda B2C trainata dalla crisi pandemica, rispetto alla quale stiamo orientando il nostro posizionamento sul target

B2B con reti commerciali nuove e prodotti dedicati", afferma Antonio Cecchi, Amministratore Delegato di JONIX.



