Jonix, crescita a doppia cifra dei risultati semestrali

(Teleborsa) - Jonix chiude il primo semestre dell'anno con un Valore della Produzione che si attesta a 2,5 milioni di euro, in crescita del 64% rispetto a 1,6 milioni di euro al 30 giugno 2020.



I Ricavi sono pari a 2,5 milioni di euro, in crescita dell'86% rispetto a 1,3 milioni di euro al 30 giugno 2020.



Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) si attesta a 0,51 milioni di euro, in linea con il dato al 30 giugno 2020 (0,49 milioni di euro), mentre il Margine Operativo Netto (EBIT) è pari a 0,46 milioni di euro in crescita del 4% rispetto al 30 giugno 2020 (0,44 milioni di euro), dopo ammortamenti per 52 migliaia di euro (47 migliaia di euro al 30 giugno 2020).



Il Risultato ante Imposte è pari a 0,43 milioni di euro, invariato rispetto al 30 giugno 2020, dopo oneri finanziari per 13 migliaia di euro, in incremento rispetto a 8 migliaia di euro al 30 giugno 2020.



L'Utile Netto si attesta a 0,31 milioni di euro, rispetto a 0,36 milioni di euro al 30 giugno 2020, dopo imposte per 122 migliaia di euro (69 migliaia di euro al 30 giugno 2020).



La Posizione Finanziaria Netta è cash positive per 4,0 milioni di euro, in netto miglioramento rispetto al 31 dicembre 2020 (debito per 22 migliaia di euro); la Posizione Finanziaria Netta ha beneficiato dell'incremento delle disponibilità liquide per effetto dell'operazione di quotazione su AIM Italia e della riduzione dei debiti verso altri finanziatori, mentre si registrano debiti verso banche a medio-lungo termine per 478 migliaia di euro.



