30 Aprile 2021

(Teleborsa) - Jonix, PMI innovativa che progetta e produce soluzioni per la sanitizzazione dell'aria indoor, ha ricevuto in data odierna l'ammissione delle proprie azioni ordinarie alle negoziazioni sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana. L'inizio delle negoziazioni è fissato per martedì 4 maggio.

Il collocamento ha riguardato 1.542.900 azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale riservato al mercato, ad un prezzo unitario fissato in 4 euro. Il collocamento ha generato una domanda complessiva pari a 3 volte il quantitativo offerto. Il controvalore complessivo delle risorse raccolte attraverso collocamento privato ammonta a 6.171.600 euro, di cui circa 5,73 milioni di euro dai principali investitori istituzionali e professionali italiani ed esteri e 0,44 milioni di euro da investitori retail. Oltre il 30% della raccolta proviene da Svizzera, Germania e altri Paesi europei. La capitalizzazione di mercato è pari a 26,17 milioni di euro. Il flottante è pari al 23,58% del capitale sociale.

"Utilizzeremo le risorse raccolte per applicare la tecnologia Non-Thermal Plasma (NTP) nei più svariati settori della sanitizzazione dell'aria - hanno commentato Mauro Mantovan e Antonio Cecchi, soci fondatori di Jonix - dall'aeronautica all'automotive, dal trasporto pubblico al navale, ma anche per esplorare nuovi ambiti di applicazione tra cui acque reflue per depurazione e scoloramento, agricolo per fitostimolazione, Indoor Food Gardening, rifiuti per abbattimento odori e sostanze chimiche nocive, sistemi di abbattimento SOV e SIV.".