© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ormai ilsu Theresa May, come da pronostici, èilnella corsa a diventare Leader del partitobritannico.Aldi votazioni, l'ex Ministro degli Esteri ha infatti staccato i rivali con un margine superiore alle previsioni, ottenendo il sostegno dipiù di un terzo del totale dei deputati conservatori e oltre il doppio del suo rivale più prossimo. Il Ministro degli Esterisi è piazzato secondo con 43 voti.il Ministro dell'Ambiente ha raccoltovoti, mentre l'ex ministro responsabile di Brexitsi è fermato aparla già da leader e affila le armi, deciso acon l'uscita dall'Ue ilLo ha ribadito in un'intervista radiofonica.sarebbe bizzarro se a quel punto il Governo britannico fosse di nuovo prontocon Bruxelles, avvisa, aggiungendo di non auspicare un No deal, ma disu questa opzione se necessaria. E di ritenere