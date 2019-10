Johnson & Johnson, multa da 8 mld di dollari per antipsicotico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Una giuria di Philadelphia ha ordinato al colosso farmaceutico americano di pagare 8 miliardi di dollari "per non aver avvertito i consumatori sulle conseguenze dell'uso del farmaco antipsicoticolegate alla crescita anormale del tessuto mammario femminile nei ragazzi. Il risarcimento andrà a, uomo che ha usato il farmaco da bambino e che gli ha causato una ginecomastia, ovvero un ingrossamento delle mammelle."Questa giuria, così come altre giurie in altre controversie, ha nuovamente imposto danni punitivi a una società che ha pensato solo a fare profitti sulla pelle dei pazienti", hanno dichiarato gli avvocati di Murray.John & Johnson ha definito la condanna "gravemente sproporzionata", dichiarando di essere "fiduciosa che sarà ridimensionata in appello".Solo negli Stati Uniti sono oltre 13.000 le azione legali avanzate sul Risperdal.