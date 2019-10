Johnson & Johnson, destinerà oltre 500 milioni di dollari nella ricerca contro l'Hiv e la tubercolosi

Johnson & Johnson investirà più di 500 milioni di dollari nella ricerca. È la stessa l'azienda farmaceutica statunitense ad annunciarlo in una nota. Si è impegnata per i prossimi quattro anni a garantire investimenti per oltre 500 milioni di dollari per progetti di ricerca e sviluppo, a livello mondiale, per eliminare l'Hiv e la tubercolosi entro il 2030.



Johnson & Johnson - si legge nel comunicato stampa - dedicherà un team di ricercatori a livello globale, che utilizzerà le proprie risorse scientifiche per accelerare la ricerca, lo sviluppo e la produzione di farmaci e vaccini di nuova generazione, a integrazione degli investimenti effettuati dai vari Governi, basandosi su un solido piano d'azione stabilito da Janssen nelle aree dell'HIV e della tubercolosi e dagli attuali obiettivi di Health for Humanity 2020. © RIPRODUZIONE RISERVATA