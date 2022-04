Johnson & Johnson aumenta cedola trimestrale, titolo in rally

(Teleborsa) - Brilla Johnson & Johnson, che passa di mano con un aumento del 2,93%.

Il gruppo farmaceutico e dei beni di consumo ha alzato il dividendo trimestrale del 6,6% a 1,13 dollari per azione. Ignorato dal mercato il taglio della guidance sull'utile netto dell'esercizio in corso al range 10,15-10,35 dollari per azione contro la forchetta 10,40-10,60 dollari indicata in precedenza.

Il movimento della multinazionale americana che produce farmaci e prodotti per la cura personale, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del Dow Jones, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.

Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte da Johnson & Johnson restano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l'andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 185,8 USD. Il supporto più immediato è stimato a 180. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 177,2, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.