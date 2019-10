Johnson & Johnson affonda dopo ritiro lotto talco per neonati

(Teleborsa) - Johnson & Johnson nei guai per il talco. Dopo le molte denunce da parte dei consumatori a causa dei danni alla salute attribuiti all'uso dei suoi prodotti, l'azienda americana si è trovata a dover ritirare per la prima volta dal mercato un lotto di talco per neonati e bambini in via precauzionale, in quanto potrebbe esserci dell'asbesto, sostanza ritenuta cancerogena. Le impurità sono state accertate in test condotti dalla Food and Drug Administration (FDA).



Il lotto ritirato è il #22318RB, comprende 33.000 confezioni acquistate online da un rivenditore non identificato.



Sprofonda il titolo J&J sulla piazza di New York, mostrando una flessione del 4,70%.



