(Teleborsa) - I Paesi di tutto il mondo studiano le prossime mosse da mettere in campo per stimolaree rimetterla in carreggiata dopo ladi questi mesi.Non fa eccezioneche durante un filo diretto a Times Radio, ha ammesso per la prima volta a chiare lettere che la pandemia di coronavirus è stata "un disastro" per il, dove si è registrato il bilancio di morti più pesante d'Europa in cifra assoluta. "Non facciamo giri di parole, un incubo assoluto per il nostro Paese", ha detto BoJo, assicurando che il Governnecessarie.Il rilancio passa anzitutto dain nuove tecnologie. Ecco che al piano da 1 miliardi di sterline già annunciato nelle scorse ore per la ristrutturazione degli edifici scolastici, si aggiungeranno altri annunci di spese massicce per rilanciare l'economia UK alle prese conutto da inventare.Proprio in quest'ottica, il Primo ministro britannico, illustrando un disegno di rilancio per la nazione, ha promesso una spinta "alla Roosevelt" per la spesa pubblica chiarendo che il suo Governo - che ha già annunciato spese di emergenza e misure fiscali per un valore stimato di 133 miliardi di sterline - continuerà ad. "È il momento per unnel Regno Unito", ha detto.