JinkoSolar Holding in rosso a Wall Street

(Teleborsa) - Aggressivo ribasso per Jinkosolar Holding Co Spon Each Repr, che passa di mano in perdita del 5,34%.

A pesare sulle azioni è stato l'outlook per il trimestre in corso deludente fornito dal gruppo che opera nel campo dell'energia fotovoltaica. I ricavi sono attesi nel range 1,8-2,2 miliardi di dollari contro i 2,24 miliardi stimati dal consensus.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Jinkosolar Holding Co Spon Each Repr, che fa peggio del mercato di riferimento.

Il quadro tecnico di Jinkosolar Holding Co Spon Each Repr segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 50,61 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 55,59. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 48,21.