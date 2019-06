Jet Airways verso il fallimento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La più grande compagnia aerea privata indianadopo ildel processo ditentato dalle banche creditrici, che ora hanno deciso di portare la questione in Tribunale. Sino ad oggi si è fatto avanti un solo interessato, che aveva avanzato un'offerta con diverse condizioni.Il, coordinato dalla Banca centrale per tentare di non far fallire la compagnia aerea, ha deciso ora dial tribunale fallimentare indiano,(NCLT)., lasciando a terra migliaia di passeggeris u voli nazionali ed internazionali e bloccando un centinaio di aeromobili per una grave crisi di liquidità.ebito della comapgnia aerea abbia superato 1 miliardo di euro.Nata nel 1993, la compagnia aerea low cost indiana non aveva saputo reggere la concorrenza e la competizione ed aveva presto accumulato molti debiti stimati in oltre 1,2 miliardi di euro.