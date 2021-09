Jet2.com ordina 36 Airbus A321neo

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Jet2.com ha emesso un ordine per l'acquisizione di 36 Airbus A321neo, su cui da deciso di puntare nei prossimi anni.



La compagnia aerea, con sede a Leeds, si è riservata di effettuare la scelta della motorizzazione, tenendo conto che si tratta di un aeromobile progettato per garantire alta efficienza operativa e risultare ecologico.



I 36 A321neo avranno una configurazione con 232 posti, cabina Airspace con illuminazione innovativa, nuovi sedili e vani bagagli maggiorati del 60% per fornire spazio aggiuntivo.