(Teleborsa) - Jazz Pharmaceuticals ha acquisito GW Pharmaceuticals, produttore britannico attivo nel campo della ricerca sui cannabinoidi, per 7,2 miliardi in contanti e azioni.



Secondo i termini della transazione, Jazz pagherà 220 dollari per azione (200 dollari in contanti il resto in azioni Jazz).



Il closing dell'operazione è atteso nel secondo trimestre.





