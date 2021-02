© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, business line globale del Gruppo Enel specializzata in sostenibilità ed economia circolare, per incentivare una mobilità sempre più sostenibile e diffusa. La big delle auto sportive ha già raggiunto l'obiettivo di offrire l'elettrificazione su tutti i modelli della gamma, ma l'intento è anche quello di rendere sempre più semplice e fruibile la scelta di passare all'elettrico.E' questa la premessa che ha guidato l'accordo con Enel X per lo sviluppo diche verranno messe a disposizione dei clienti interessati all'acquisto della, 100% elettrica, dei PHEV (Plug- in Hybrid Electric Vehicle)e di tutte le altre vetture elettriche esistenti o che arriveranno sul mercato nei prossimi mesi e anni. E per questo Enel X metterà a disposizione il suo, un pacchetto di offerte adatto alle diverse esigenze connesse all'utilizzo di una vettura "full electric" o PHEV e che si distingue in due ambiti:è la soluzione per la ricarica privata, con cui il cliente può fare il pieno di energia comodamente a casa, in ufficio o in un qualsiasi luogo privato grazie alla, il nuovo dispositivo per la ricarica domestica di Enel X.per la ricarica pubblica consente ai clienti di ricaricare l'auto in modo semplice, utilizzandopresso gli oltre 12mila punti di ricarica Enel X in tutta Italia e quelli dei partner all'estero o sfruttando lacon durata due anni e bonus iniziale di 200 kWh."Grazie all'accordo con Jaguar Land Rover in Italia, aggiungiamo un altro tassello fondamentale dell'impegno al fianco dei più importanti marchi di car manufacturer e garantiamo alle persone che scelgono di passare all'elettrico le migliori tecnologie di ricarica disponibili oggi sul mercato", ha dichiarato, CEO di Enel X, parlando dell'elettrico come di una "realtà consolidata" grazie al contributo delle soluzioni offerte dall'azienda.L'accordo - ha dichiarato, Presidente di Jaguar Land Rover Italia- "suggella il costante percorso evolutivo di Jaguar Land Rover verso una mobilità sempre più sostenibile, grazie ad un'ampia possibilità di scelta tra i modelli elettrificati dei nostri due brand, insieme all'offerta di soluzioni vantaggiose pensate per il Cliente aperto all'innovazione e al cambiamento".