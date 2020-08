Jackson Hole virtuale al via: tempi maturi per cambio strategia della FED?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si alza iloggi giovedì 27 agosto, sul summit di, inuno degli appuntamentispesso utilizzato daiper mandareMolto attesa ladi quest'anno che - causa coronavirus - cambia pelle e si svolgerà in. Per i banchieri che si confronteranno sulla solidità dellaattraverso uno schermo, dunque, nessuna passeggiata nellodelalla finestra ein particolare, sul Presidente della Federal Reserve, Jche aprirà ufficialmente i lavori. In occasione del discorso di aperturail numero uno della Fed potrebbe, infatti, annunciare un target medio di inflazioneIn stand-by, almeno per il momento, altri strumenti di politica monetaria comeda prendere in considerazione, magari in undeve mandare il messaggio che la preoccupazione principale dellariguarda ilpiù che un eventuale rialzo della stessa. Se non lo farà, è probabile che i mercati di rischio segnaleranno chiaramente come le valutazioni incorporino oggi troppa euforia riguardo la politica monetaria.utilizzerà una forward guidance basata sui dati effettivi, dunque la politica monetaria accomodante continuerà anche se l'inflazione dovesse raggiungere la soglia del 2%. Non credo Powell si spingerà troppo oltre, non volendo rubare la scena al meeting del FOMC di settembre. Non credo si parlerà di controllare della curva dei rendimenti, ad esempio. Questo probabilmente avverrà più avanti, se i rendimenti a 10 anni saranno vicini all'1%", questo ildiPortfolio Manager di, sulla conferenza diPerPortfolio Strategist,"iche sembrano essere i più rilevanti ruotano intorno allaDobbiamo sempre tener presente il duplice mandato della Fed:Il recente contesto economico ha messo in discussione entrambi gli aspetti, rendendo quanto mai pertinente una revisione delle politiche esistenti in vista diDi recente - analizza l'esperto -"l'adozione di un obiettivo di inflazione asimmetrica è diventato un, già accennato dai funzionari in qualche occasione. La questione che riguarda la strategia della Fed per il raggiungimento del proprio obiettivo dichiarato del 2% di inflazione puòEd è facile capire l'importanza di questo punto, dati i danni all'economia che hanno fatto seguito alle risposte per contenere la pandemia. Gli economisti hanno definito l'obiettivo d'inflazione come una strategia del passato, che non cerca, però, di compensare le mancanze del passato. Pensiamo ad esempio alla perdita in termini di Pil nominale a seguito del lockdown: con una ripresa economica, ci aspetteremmo (si spera) di vedere l'inflazione tornare al, mentre il Pil nominale non avrebbe ancora recuperato i livelli pre-crisi".anche lalo strumento con cui la Fed orienta il mercato sul livello atteso dei tassi di interesse. Nell'analisi di Janasiewicz potrebbero essereper affrontare il rafforzamento di questo strumento: uno è unabasata suiin cui laafferma semplicemente che i tassi di non saranno aumentati almeno fino alla fine del 2020, ad esempio, utilizzando una formula generica comeL'altra opzione - prosegue - "è, con lache delinea criteri specifici che devono essere soddisfatti prima che i tassi possano essere rivisti al rialzo. Ciò potrebbe comportare un obiettivo in termini di livello di Pil nominale, un livello specifico di occupazione o di disoccupazione. Oppure, come detto in precedenza, un tasso medio di inflazione. Anche in questo caso, la definizione di obiettivi economici specifici potrebbe essere un altro cambiamento in termini di gestione di tale forward guidance. E nel tentativo di aumentarne la credibilità basata sui risultati, la Fed potrebbe anche utilizzare una versione di".