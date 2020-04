Coronavirus, Jack Dorsey (Twitter) dona un miliardo di dollari: il 28% del suo patrimonio

Le donazioni sono sempre gesti da ammirare, senza distinzioni. Poi, però, c'è anche chi si spinge oltre staccando tutti gli altri e meritandosi qualche applauso in più: Jack Dorsey, ceo di Twitter, ha annunciato che donerà la bellezza di un miliardo di dollari per finanziare cause benefiche il cui scopo è di limitare l'impatto della pandemia di coronavirus. Una bella somma anche per un ultrapaperone come lui se si pensa che la cifra equivale a circa il 28% del suo patrimonio personale.

In un post su Twitter, Dorsey ha detto che i soldi proverranno dalla sua quota in Square, l'azienda di servizi finanziari e pagamenti tramite dispositivi mobili che ha fondato e di cui è anche Ceo. Dorsey trasferirà circa 19,8 milioni di azioni Square alla Start Small Foundation che provvederà ad erogare le somme che, oltre all'emergenza legata al Covid-19, successivamente serviranno per finanziare altre cause come l'educazione scolastica e il reddito di base universale.



I’m moving $1B of my Square equity (~28% of my wealth) to #startsmall LLC to fund global COVID-19 relief. After we disarm this pandemic, the focus will shift to girl’s health and education, and UBI. It will operate transparently, all flows tracked here: https://t.co/hVkUczDQmz — jack (@jack) April 7, 2020



Dorsey ha spiegato che ha donato azioni di Square e non di Twitter, perché è in possesso di una quota maggiore dell'azienda di servizi finanziari. Il Ceo ha inoltre affermato che la fondazione opereà in modo 'trasparente' e ha linkato un documento dove poter seguire i flussi di denaro. Nel pre-mercato, su Wall Street, Twitter sale del 2,87% a 26,35 dollari e Square sale del 4,37% a 52,50 dollari.

