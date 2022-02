Jabil e Acc, MiSE convoca tavoli

Lunedì 14 Febbraio 2022, 12:15







(Teleborsa) - Il ministero dello Sviluppo economico ha convocato le parti sociali per affrontare le vertenze relative agli stabilimenti della multinazionale americana dell'elettronica Jabil di Marcianise (Caserta) e dell'Acc di Mel (Belluno).



L'incontro per la Jabil si svolgerà mercoledì 16 febbraio alle 16, mentre quello per l'Acc martedì 22 alle 11.



Prevista una modalità mista, in presenza e videoconferenza, per entrambe le riunioni.