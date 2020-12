© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si muove in forte ribasso Jabil, che mostra un -2,03%, nonostante una trimestrale migliore delle aspettative.Il colosso dei servizi al settore manifatturiero ha registrato nel primo trimestrea 200,4 milioni, pari a 1,31 dollari per azione, da 40,4 milioni (26 centesimi per azione). Su base rettificata l'EPS si è attestato a 1,60 dollari contro gli 1,27 dollari del consensus. Isono invece cresciuti del 4,4% a 7,83 miliardi rispetto ai 7,03 miliardi delle attese degli analisti.Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Jabil mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,2%, rispetto a +0,72% dell'indice del basket statunitense).Tecnicamente, Jabil è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 43,82 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 42,72. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 44,92.