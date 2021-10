J&J migliora la guidance 2021. Conferma ricavi da vaccino per 2,5 miliardi

Martedì 19 Ottobre 2021, 14:30

(Teleborsa) - Johnson & Johnson ha migliorato la propria guidance 2021, mentre continua a prevedere entrate pari a circa 2,5 miliardi di dollari dalla vendita del suo vaccino monodose contro la Covid-19 per l'esercizio in corso. È quanto emerge dai dati del terzo trimestre pubblicati oggi. I ricavi del terzo trimestre sono stati pari a 23,3 miliardi di dollari, in crescita del 10,7% rispetto allo stesso periodo del 2020 e inferiori ai 23,8 miliardi di dollari attesi dagli analisti. Le entrate dalla vendita del vaccino hanno totalizzato 502 milioni di dollari nel trimestre. L'utile per azione adjusted è stato di 2,60 dollari, in aumento del 18,2% e superiori alle previsioni del mercato per 2,35 dollari.

"I nostri risultati del terzo trimestre dimostrano solide prestazioni in tutta Johnson & Johnson, guidate da solidi risultati superiori al mercato nella divisione Pharmaceuticals, continua ripresa nel ramo Medical Devices e forte crescita nel business Consumer Health", ha affermato Alex Gorsky, presidente e amministratore delegato.

La società farmaceutica statunitense si aspetta vendite per l'intero anno di 91,6-92,1 miliardi di dollari dalle sue normali operazioni, che salgono a 94,1-94,6 miliardi di dollari se si comprende il vaccino (pari a un aumento del 13,9-14,5% rispetto all'anno precedente). Johnson & Johnson ha rivisto al rialzo le previsioni per l'utile rettificato 2021 a 9,77-9,82 dollari per azioni, dalle sue stime precedenti di 9,60-9,70 dollari per azione.