IWB, Quaranta: puntiamo a crescere in USA e Germania, consolidamento in Italia

(Teleborsa) - Grazie all'acquisizione di Enoitalia e alla crescita organica, Italian Wine Brands ha chiuso il 2021 con una dimensione totalmente diversa dall'anno prima. Il gruppo è ora concentrato sulla crescita all'estero, con un focus particolare su Stati Uniti e Germania, pur rimanendo pronto a cogliere le opportunità di crescita per linee esterne che offre il mercato italiano del vino, ancora altamente frammentato. Lo ha detto a Teleborsa Pierpaolo Quaranta, Managing Director del gruppo vinicolo quotato su Euronext Growth Milan, a margine dell'Investor Conference "Mid & Small in London 2022", organizzata da Virgilio IR e Mediobanca.

"Il 2021 è stato un anno molto importante e molto bello - ha raccontato il manager - Abbiamo difatti raddoppiato le dimensioni, diventando il primo operatore del vino in Italia privato non cooperativo. Abbiamo trovato una squadra formidabile in Enoitalia, li conoscevamo da tempo, e unendo i gruppi di management ci sentiamo ora molto più forti sia per il gruppo di persone ma anche come diversificazione del mercato, sia in termini di paesi che riusciamo a raggiungere sia in termini di clienti che andiamo a coprire".





"Il gruppo oggi supera abbondantemente i 400 milioni di fatturato con un'esposizione su quelli che sono i quattro principali mercati dell'export italiano, ovvero Stati Uniti, UK, Germania e Svizzera - ha aggiunto - In UK e Svizzera abbiamo posizioni di mercato dominanti, mentre invece su Stati Uniti e Germania possiamo crescere molto, quindi il nostro orientamento sarà focalizzarci su quei paesi".

Il 2022 sarà un anno complicato dal punto di vista macroeconomico e geopolitico, con il gruppo che sta monitorando le forniture per evitare aumenti troppo consistenti dei costi. "Il vino è sicuramente, così come tutto il food, è un mercato stabile, dove stiamo assistendo a una forte domanda dei nostri prodotti, quindi dal punto di vista della domanda e dei volumi stiamo andando molto bene - ha detto Quaranta - Ci sono evidentemente delle tensioni su quelle che sono le materie prime, sia per quanto riguarda le forniture (pensiamo alle vetrerie che hanno bombardato in Ucraina) sia per quanto riguarda gli altri materiali di base che sono derivati dal petrolio. Detto questo, la forza, la diversificazione e la dimensione del gruppo ci sta consentendo di negoziare con i fornitori, quindi stabilizzare le forniture a prezzi in crescita ma calmierati, e anche di direzionare le vendite e poter ottenere incrementi di prezzo sui clienti. È chiaro che l'inflazione prima o poi si scaricherà anche sul consumatore finale e da potremo vedere come si muoveranno i consumi".

Italian Wine Brands intende continuare a proporsi come soggetto aggregante del mercato del vino in Italia. "Ci sono 2.000 operatori come cantine piccole, cantine medie, cantine grandi e sicuramente c'è ancora un grandissimo frazionamento - ha evidenziato il Managing Director - Il mercato del vino in Italia vale tredici miliardi di fatturato, di cui sei in Italia e sei all'estero. I primi dieci operatori non arrivano a 2 miliardi di fatturato, quindi coprono il 15-20% del mercato. È evidente che c'è spazio per un consolidamento e paga sicuramente puntare sulla qualità. Lato nostro andremo verso il completamento dell'offerta dei vini che possiamo dare ai nostri clienti".