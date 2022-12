IWB perfeziona acquisto capitale società famiglia Barbanera

(Teleborsa) - Italian Wine Brands, public company del segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, uno dei principali player attivi nella produzione, distribuzione e vendita di vini italiani di elevata qualità sui mercati internazionali, rende noto che, in data odierna, ha avuto luogo il closing dell'operazione di investimento di IWB con il perfezionamento dell'acquisizione dell'intero capitale sociale di Barbanera e Fossalto (insieme a Barbanera le "Target") da parte della Società e il reinvestimento di Holding Marco Barbanera ("HMB") e Holding Paolo Barbanera ("HPB") nel capitale di IWB mediante la sottoscrizione e liberazione in denaro, mediante compensazione, dell'aumento di capitale riservato approvato dall'Assemblea degli azionisti della Società in data 16 dicembre 2022.Nel contesto dell'Operazione, in data odierna, HMB, HPB e i rispettivi soci hanno assunto unavente ad oggetto le n.657.906 azioni IWB di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale Riservato con finalità di stabilizzazione del titolo, per il periodo di 36 mesi dalla data odierna.L'Accordo di Lock-up prevede specifiche eccezioni per consentire il trasferimento delle suddette azioni in ottemperanza a obblighi di legge o regolamentari, ovvero in caso di promozione da parte di un terzo di un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio (OPA) con esclusivo riferimento alle azioni portate in adesione all'OPA e acquistate dall'offerente nel contesto dell'OPA.La struttura dell'Operazione prevede, inoltre, una componente di prezzo differito (Earn-out) di complessivi Euro 1.000.000,00 da corrispondere nel primo semestre 2024 in presenza di un accrescimento dell'Ebitda medio per il biennio 2022-2023 rispetto al 2021.