IW Bank, nel semestre balzo utile a 8 milioni

(Teleborsa) - IWBank, la banca online del Gruppo UBI Banca, speciali<zzata negli investimenti di individui e famiglie, ha chiuso il primo semestre con un un utile netto di 8 milioni, in crescita del 56,2% rispetto al dato del primo semestre 2019, e masse totali per 12,3 miliardi, di cui 9,9 miliardi relativi al perimetro dei Consulenti Finanziari.



Al dato della raccolta netta dei Consulenti Finanziari - positiva per 301 milioni di euro nei primi sei mesi secondo i dati Assoreti - IWBank è stata in grado di affiancare un'importante crescita del trading online, con un'operatività in espansione del 38% rispetto allo stesso periodo del 2019 e la conferma della posizione di leadership della Banca relativamente ai volumi negoziati sul mercato MTA conto terzi, con una quota di mercato pari all'8,96% (dati Assosim).



Andrea Cuomo, Presidente di IWBank Private Investments, commentando i risultati, ha sottolineato che "IWBank dispone di un modello di business diversificato, eclettico e resiliente, in cui a una tra le più evolute piattaforme di trading si affianca una Rete di Consulenti Finanziari in forte crescita quantitativa e qualitativa, guidata da un team manageriale altamente professionale e con un forte senso di appartenenza, fattori che ci hanno permesso di affrontare con forza gli improvvisi cambiamenti di scenario che hanno contraddistinto il semestre".



Società solida che conferma indici patrimoniali tra i più alti del comparto bancario - Total Capital Ratio e CET1 pari a 14,28% - in grado di far fronte alla complessa congiuntura di mercato causata dalla pandemia di Covid-19.





© RIPRODUZIONE RISERVATA