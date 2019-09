IVS, via libera del CdA a bond da 300 milioni di euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nuova emissione obbligazionaria per IVS Group S.A.. La societa` attiva nella gestione di distributori automatici, ha annunciato oggi che il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'emissione e l'che verranno quotate sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Le Obbligazioni verranno offerte per la sottoscrizione attraverso la piattaforma del MOT, ad investitori qualificati ed al pubblico in Lussemburgo e in Italia.In data 11 settembre 2019 la Societa` ha inoltre provveduto a depositare una domanda di ammissione alla quotazione presso Borsa Italiana e ha depositato il prospetto relativo alle Obbligazioni presso la Commission de Surveillance du Secteur Financier del Granducato di Lussemburgo. La Societa` ha altresi` richiesto che, in seguito all'approvazione del Prospetto, la CSSF notifichi alla CONSOB un certificato attestante l'avvenuta approvazione del Prospetto in modo da consentire l'offerta al pubblico delle Obbligazioni in Italia e in Lussemburgo.Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato che le Obbligazioni produrranno interessi in misura fissa ad un tasso annuo non inferiore al 3% che verranno corrisposti annualmente in maniera posticipata e avranno scadenza pari a sette anni dalla Data di Emissione. Le Obbligazioni verranno emesse per un valore nominale pari a €1.000,00 ad un prezzo di emissione del 100%. In seguito al Rimborso delle Obbligazioni Esistenti (come definite in seguito), le Obbligazioni verranno garantite da IVS Italia S.p.A. e S. Italia S.p.A., societa` interamente e direttamente controllate da IVS Group S.A., entro 30 giorni lavorativi dalla Data di Rimborso delle Obbligazioni Esistenti.La Societa` intende utilizzare i proventi netti dell'Offerta per – inter alia – acquistare, rimborsare o far si` che vengano rimborsati per intero gli €240.000.000,00 relativi alle obbligazioni senior unsecured aventi tasso di interesse del 4,5% emesse dalla Societa` nel 2015 (le "Obbligazioni Esistenti"), per un importo pari a €240.000.000,00 corrispondente all'importo capitale complessivo delle Obbligazioni Esistenti in circolazione (il "Rimborso delle Obbligazioni Esistenti"). Ai sensi del Trust Deed relativo alle Obbligazioni Esistenti (il "Trust Deed delle Obbligazioni Esistenti"), a partire dal 15 novembre 2019, le Obbligazioni Esistenti potranno essere rimborsate ad un prezzo corrispondente al 101.125% del valore nominale piu` gli interessi maturati e non pagati fino alla data di Rimborso delle Obbligazioni Esistenti (esclusa). La Societa` non e` in grado di assicurare che sara` in grado di completare l'emissione delle Obbligazioni o il Rimborso delle Obbligazioni Esistenti nei tempi o con le modalita` anticipate, o del tutto.A partire dalla data di cui sopra e antecedentemente alla data di Rimborso delle Obbligazioni Esistenti, la Societa` o una delle sue controllate o affiliate, potrebbe acquistare Obbligazioni Esistenti presso il pubblico, tramite negoziazioni private, aste, offerte di scambio, riacquisti o qualsiasi altra modalita`. Detti riacquisti, quale che ne sia la forma, verranno effettuati al prezzo e secondo le condizioni stabilite dalla Societa` o previste nel Trust Deed delle Obbligazioni Esistenti.