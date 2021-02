© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - IVS Group, società quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana e attiva nella gestione di, ha firmato uncon(entrambe società del Gruppo Enel) finalizzato allo sviluppo di diversi accordi di collaborazione nell'ambito dei servizi e dei sistemi di pagamento.In particolare, il memorandum prevede chele parti collaborino per l'Financial Services (carte di credito e App Enel X Pay) sulla rete dei distributori automatici di IVS Group in Italia, Spagna, Francia e Svizzera.L'accordo prevede inoltre di valutare la possibile fruizione, sulla rete dei distributori di IVS Group, di servizi di pagamento a valore aggiunto, quali il, nonché la ricarica dei sistemi di pagamento di Enel X Financial Services mediante il(monete e banconote di piccolo taglio), presso gli accettatori installati sulla rete di distributori automatici di IVS Group.