IVS Group, ok di Borsa Italiana a qualifica STAR

(Teleborsa) - A decorrere dal 30 aprile prossimo le azioni ordinarie IVS Group (ISIN: LU0556041001) passeranno al segmento STAR. La disposizione arriva da Borsa Italiana.



IVS Group è attivo in Italia e in Europa nella gestione di distributori automatici e semiautomatici per la somministrazione di bevande calde, fredde e snack (vending). L'attivita` si svolge principalmente in Italia (81% del fatturato), in Francia, Spagna e Svizzera, con circa 189.000 distributori automatici e semiautomatici, una rete di 80 filiali e circa 2.750 collaboratori. IVS Group serve piu` di 15.000 aziende ed enti, con oltre 800 milioni di erogazioni all'anno. © RIPRODUZIONE RISERVATA