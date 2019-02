IVS festeggia la collaborazione con Alipay

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - IVS ha attivato(Gruppo Alibaba) nel mondo della ristorazione automatica italiana. A partire dal capodanno cinese, i turisti cinesi potranno utilizzare l'applicazione mobile Alipay anche sulle vending machine di IVS Group, azienda attiva nella ristorazione automatica in Italia con oltre 190.000 installazioni, presente tra l'altro nei maggiori aeroporti, stazioni e fermate della metropolitana in Italia.Infatti, grazie al recente accordo tra le due società, Alipay ha integrato le sue modalità di acquisto mobile con i sistemi di pagamento di IVS, che già oggi permettono ai clienti dotati dell'applicazione CoffeecApp® di comprare un caffè o uno snack inquadrando un QRCode dal proprio cellulare.Le due società inoltre collaboreranno per stimolare l'uso dei prodotti distribuiti tramite le vending machine di IVS da parte dei turisti cinesi attraverso iniziative di mobile marketing e promozione sull'app Alipay."Il gruppo IVS ha da sempre investito per migliorare la gestione e i costi dei micro-pagamenti, attraverso servizi di cash management della monetica, pagamenti con carte di credito e, più recentemente, sviluppando in casa un'applicazione mobile basata su QRcode applicata ai circuiti tradizionali del vending - ha dichiarato, co-Amministratore Delegato di IVS Group - . Adesso, grazie all'accordo con Alipay, IVS si apre anche ai pagamenti da parte di utenti provenienti dai mercati asiatici. Siamo entusiasti di essere i primi in Italia ad avere attivato Alipay nel mondo della ristorazione automatica, a dimostrazione della strategia di innovazione e internazionalizzazione a sostegno della crescita del gruppo".