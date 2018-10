IVECO plaude a decisione parlamento tedesco esenzione pedaggio per i veicoli a gas

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ile per un periodo iniziale di due anni., mentre decadrà per le componenti legate all'utilizzo dell'infrastruttura e alle emissioni sonore generate., insieme agli incentivi per l'acquisto di veicoli a gas naturale annunciati lo scorso luglio (12.000 euro per i veicoli a GNL e 8.000 euro per veicoli a GNC), aumenta ulteriormente i vantaggi finanziari di tali camion eco-sostenibili. Di conseguenza, gli, a seconda della categoria di peso., brand di CNH Industrial, accoglie. L'(Natural Power) fino al camion per trasporti a lungo raggio, lo Stralis NP, con autonomia fino a 1.600 km.. Questi veicoli garantiscono tutti i vantaggi per l'ambiente legati all'impiego del, generando, rispetto ai veicoli diesel equivalenti, il 90% in meno di NO2, il 99% in meno di particolato e, nel caso di utilizzo del, il 95% in meno di CO2.Inoltre, i livelli estremamente bassi di emissioni sonore generate dai veicoli a gas naturale offrono agli operatori della logistica un grosso vantaggio competitivo nei viaggi in aree urbane e durante le ore notturne.