Iveco-Oto Melara si aggiudica gara per mezzi blindati in Brasile

(Teleborsa) - Ilsi è aggiudicato unarelativa a un potenziale di. "Un risultato che dimostra l'eccellenza dell'industria italiana nel mondo e dell'ottimo lavoro di squadra - ha commentato il Ministro della Difesa Guido Crosetto - Un plauso al Segretariato Generale della Difesa e all'Ambasciata italiana in Brasile per aver saputo rappresentare al meglio la Nazione".L'esercito brasiliano ha infatti selezionato il sistema Centauro II 120 mm della società consortile italiana come primo classificato nell'ambito del processo di acquisizione Viatura Blindada de Cavalaria Média Sobre Rodas (VBC Cav - MSR 8x8). Il veicolo blindato Centauro II è un sistema ruotato 8x8 dotato di armamento da 120 mm.La società consortile Iveco – Oto Melara è natadi Iveco Defence Vehicles, azienda di Iveco Group, e dell'ex OTO Melara, attualmente Leonardo. All'interno del consorzio, Iveco ha la responsabilità di tutte le componenti veicolari, mentre Leonardo è responsabile dei sistemi d'arma, dei sistemi di visione, di comunicazione comando e controllo.