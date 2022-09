IVECO, intesa con Petit Forestier per fornitura di 2.000 eDAILY

(Teleborsa) - IVECO, brand di Iveco Group, leader nei veicoli commerciali a trazione alternativa, e Petit Forestier Group, leader europeo nel noleggio e leasing di veicoli refrigerati, hanno annunciato oggi la firma di unper la fornitura di 2.000 eDAILY versione cabinato, con consegna delle prime 200 unità previste per il 2023. I veicoli - spiega una nota congiunta - saranno dotati di box refrigerati dell'allestitore Lecapitaine, una consociata interamente controllata da Petit Forestier. I veicoli refrigerati eDAILY si uniranno alla vasta flotta di noleggio di Petit Forestier, portando avanti la sua transizione energetica verso la trazione elettrica.L'annuncio è stato dato alla fiera IAA 2022, il giorno dopo che l'eDAILY è stato ufficialmente presentato al pubblico durante la conferenza stampa di IVECO. Sullo stand IVECO, i visitatori possono vedere un veicolo simile a quelli che entreranno a far parte della flotta di Petit Forestier, un eDAILY dotato dell'allestimento Urban Box di Lecapitaine."La giornata di oggi segna un'- ha dichiarato-. Abbiamo sempre condiviso un profondo impegno per lasostenibilità e un approccio innovativo alla transizione energetica. Petit Forestier si è unita a noi nel percorso verso un trasporto sostenibile fin dagli esordi, passando ai nostri veicoli a gas naturale, l'unica soluzione matura già al tempo immediatamente disponibile. Oggi, con la scelta del nostro nuovissimo eDAILY, compiono un ulteriore passo in questa direzione. L'annuncio di oggi testimonia infatti la fiducia di Petit Forestier in IVECO come partner pioniere della transizione energetica nel settore della catena del freddo"."Il futuro del trasporto refrigerato sarà più verde e più semplice! Impegnata nel percorso verso la transizione energetica, Petit Forestier sviluppa costantemente la sua gamma di veicoli refrigerati a energia alternativa - ha affermato-. Stiamo lavorando fianco a fianco con i nostri partner, per fornire ai nostri clienti soluzioni innovative che rispondano alle sfide ambientali., il gemello elettrico del Daily, già molto apprezzato per le sue prestazioni, e per offrire ai nostri clienti un accesso prioritario a questa grande innovazione.!"Già nel 2023, ai clienti di Petit Forestier che operano nel territorio dell'Unione Europea, in Gran Bretagna e in Svizzera sarà offerto l'accesso prioritario per noleggiare l'eDAILY. La flotta disponibile, inizialmente composta da 200 veicoli, raggiungerà un totale di 2.000 unità entro il 2026.I clienti di Petit Forestier avranno così accesso alla robustezza, all'affidabilità, alla versatilità, alla capacità di carico e alle prestazioni del Daily, che copre un ruolo prioritario nella flotta dell'operatore di noleggio. L'eDAILY è il suo "gemello elettrico", che mantiene i punti di forza distintivi di questa gamma iconica. L'eDAILY offre prestazioni simili a quelle diesel con un'autonomia fino a 400 km nel ciclo urbano e ha un carico utile e una capacità di traino unici nel segmento.