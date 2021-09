IVECO e Nikola, inaugurato in Germania impianto per produrre veicoli elettrici pesanti

Mercoledì 15 Settembre 2021, 14:15

(Teleborsa) - IVECO, il brand di veicoli industriali di CNH Industrial (leader globale nel campo dei capital goods) e Nikola Corporation (progettista e produttore di veicoli a zero emissioni elettrici a batteria e a idrogeno) hanno presentato oggi a Ulm, in Germania, il nuovo impianto di produzione dedicato ai camion pesanti elettrici Nikola TRE. Il sito è pronto per iniziare la produzione entro fine anno, con i primi modelli Nikola TRE che saranno consegnati a clienti selezionati negli Stati Uniti nel 2022.

Oltre al modello in produzione di veicolo elettrico a batterie (Battery Electric Vehicle, BEV), è stato presentato al pubblico lo step successivo di questa piattaforma pesante modulare, cioè il prototipo di veicolo elettrico ibrido a celle a combustibile (Fuel Cell Hybrid Electric Vehicle, FCEV) del Nikola TRE. Il modello successivo entrerà in produzione a Ulm entro la fine del 2023.

"Grazie alla comprovata competenza di IVECO e alla sua consolidata presenza, abbiamo fornito una piattaforma su cui la tecnologia di Nikola può continuare a crescere e svilupparsi - ha affermato Gerrit Marx, President Commercial & Specialty Vehicles di CNH Industrial e CEO designato del futuro Gruppo Iveco - Ora il nostro obiettivo principale è assicurare il successo di questa operazione e assumere congiuntamente la leadership nell'ambito del trasporto pesante a breve e lungo raggio che sia neutrale dal punto di vista dell'impatto climatico".

Esteso su una superficie di 50.000 metri quadri, di cui 25.000 coperti, l'impianto di produzione dovrebbe essere in grado di fabbricare circa 1.000 unità per turno l'anno e le due società prevedono un progressivo aumento produttivo nei prossimi anni. Il sito dovrà operare secondo i principi del programma World Class Manufacturing, con l'obiettivo di realizzare zero sprechi, zero incidenti, zero guasti e zero scorte.

"Questo nuovo stabilimento è bellissimo e siamo grati ai team IVECO e Nikola per la collaborazione e la tenacia con cui lo hanno fatto diventare realtà - ha dichiarato il CEO di Nikola, Mark Russell - Si tratta di un ulteriore importante traguardo per Nikola nell'attuazione della nostra strategia e visione di essere un leader globale nelle soluzioni di trasporto a zero emissioni".