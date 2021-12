IVECO e Air Liquide insieme per accelerare su veicoli pesanti a idrogeno

(Teleborsa) - IVECO, il marchio di veicoli commerciali di CNH Industrial , ha siglato un memorandum d'intesa con la società francese Air Liquide, leader mondiale nei gas, nelle tecnologie e nei servizi per l'industria e la sanità, finalizzato a sviluppare la mobilità a idrogeno in Europa, in particolare per i veicoli pesanti.

I partner dedicheranno mezzi e risorse allo studio del lancio di veicoli pesanti elettrici a celle a combustibile per il lungo raggio ed all'installazione di una rete di stazioni di rifornimento di idrogeno rinnovabile o a basse emissioni di carbonio lungo i principali corridoi di trasporto transeuropei. Questa partnership va a coronare una collaborazione già in corso per il progetto HyAMME nel sud della Francia, che puta a sviluppare la prima flotta europea di camion elettrici a celle a combustibile e la prima stazione di rifornimento di idrogeno ad alta pressione da 1 tonnellata/giorno.



"Siamo impegnati nello sviluppo di un'economia dell'idrogeno e siamo entusiasti di collaborare con Air Liquide nella ricerca del modo più efficace per fornire agli operatori questo carburante alternativo sostenibile", ha commentato Luca Sra, Presidente designato della Business Unit Truck di Iveco Group.



Matthieu Giard, Vice Presidente, membro del Comitato Esecutivo che supervisiona le attività idrogeno di Air Liquide, ha sottolineato che "l'idrogeno può contribuire in modo significativo alla riduzione delle emissioni del settore dei trasporti, poiché è particolarmente adatto per i veicoli pesanti a lungo raggio.".