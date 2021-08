IVECO BUS si aggiudica importante ordine per fornitura autobus elettrici alla città di Parigi

2 Minuti di Lettura

(Teleborsa) - L'ente dei trasporti parigino Ile-de-France Mobilités e l'operatore dei trasporti pubblici della capitale francese RATP (Régie Autonome des Transports Parisiens) hanno assegnato un importante appalto europeo a IVECO BUS per la fornitura dei suoi autobus da 12 metri completamente elettrici.



Questo ordine per 180 autobus elettrici, che si aggiungono ai 247 già operativi, vedrà IVECO BUS, produttore leader di autobus urbani e extraurbani e marchio di CNH Industrial, diventare il principale fornitore di bus elettrici per la RATP. Questo rappresenta un altro passo importante nell'attuazione del piano Bus 2025 volto a rendere a basso impatto ambientale la flotta di autobus di Parigi e della regione circostante.



I veicoli 100% elettrici e a zero emissioni offrono una serie di significativi vantaggi ambientali, che vanno dal miglioramento della qualità dell'aria alla riduzione dei gas serra e dell'inquinamento acustico. Inoltre, possono essere ricaricati durante le ore notturne mentre si trovano nel deposito.



Questo modello completamente elettrico, prodotto nel centro di eccellenza per l'elettromobilità di HEULIEZ (un marchio di CNH Industrial) a Rorthais, in Francia, fa parte della gamma di autobus a batterie elettriche. Il modello è disponibile in quattro diverse lunghezze (9,5 m, 10,7 m, 12 m e 18 m) e con tre soluzioni di ricarica, dalla carica notturna lenta in deposito a quella con pantografo (ascendente o discendente), o ancora a ricarica mista per soddisfare le specifiche esigenze di autonomia del singolo cliente.



Questo nuovo importante contratto per il marchio IVECO BUS sottolinea l'impegno di CNH Industrial nell'investimento e nello sviluppo di una gamma completa di veicoli alimentati da carburanti alternativi.

