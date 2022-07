Iveco, avviata fusione per incorporazione di New Business Netherlands Holding

Lunedì 4 Luglio 2022, 18:30







(Teleborsa) - Iveco Group ha comunicato l'avvio del processo di fusione per incorporazione di New Business Netherlands Holding, una società di capitali chiusa (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) e interamente controllata da Iveco Group. Fermi le facoltà e i diritti di creditori e soci, la società incorporante intende procedere alla decisione di fusione mediante deliberazione consiliare anziché assembleare, si legge in una nota. La conclusione dell'operazione è prevista entro l'anno.